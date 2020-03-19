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انطلاق العمل بمشروع رصف الطرق في القبة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة القبة بالجبل الأخضر انطلاق العمل في مشروع رصف وإنارة الشوارع في أكثر من حي بالمدينة.

وشرعت شركة الإمداد الليبي للمقاولات والاستثمار العقاري في أعمال رصف وإنارة حي سوق الثلاثاء في المدينة في إطار ما توليه الحكومة الليبية من اهتمام بكافة الجوانب الحياتية التي تمس المواطن بشكل مباشر لاسيما في مجال البنى التحتية.

ويعد هذا المشروع استكمالاً وامتداداً لرصف حي الشروق بالمدينة وحسب مفوض الشركة فالمشروع يشمل أعمال الرصف والإنارة وخطوط تصريف مياه الأمطار وسيساهم في تخفيف الازدحام بشوارع المدينة حيث سيفتح مسارت من خلال الشوارع الرئيسية والفرعية التي تربط الحي بعدة أحياء أخرى.

وحددت الشركة انتهاء كافة الأعمال التمهيدية من أعمال الإنارة وإنشاء شبكات تصريف الأمطار وتهيئة الشوارع في مدة لا تتجاوز الشهر ومن ثم يتم الشروع في أعمال الرصف لحيَّي سوق الثلاثاء والشروق ليتمَّ ربطهما من ثم ببعض من خلال فتح الشوارع المعبدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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