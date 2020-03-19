بالصور.. حملة أمنية لإغلاق أسواق شعبية في بنغازي

قالت مديرية أمن بنغازي إن قوة مكلفة من قسم شرطة النجدة لمتابعة تنفيذ قرار مدير أمن بنغازي بإغلاق عدد من الأسواق الشعبية حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي وباء «كورونا».

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القوة انطلقت لإغلاق ما يعرف بسوق العشية (اجنيهين)، وسوق الجُمعة، وما يعرف بـ(سوق السيارات) نظراً لكثرة التجمع في هذه الأماكن، والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين».

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ويوم الثلاثاء أصدر مُدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز تعليمات بإغلاق كافة الأسواق الشعبية بشكل موقت في المدينة. يشار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة الموقتة حِفاظاً على سلامة المواطنين بمنع التجمعات للوقاية من انتشار الفيروس.

وفي حين تتواصل الإجراءات الاحترازية في مختلف أنحاء البلاد، جدد مدير المركز الوطني للأمراض التأكيد على عدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس «كورونا» المستجد.

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