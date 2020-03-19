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منتسبو أمن طرابلس يختتمون دورة حول “إسعافات كورونا”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم منتسبو مديرية أمن طرابلس دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية المتبعة في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن الدورة التدريبية أقامتها شركة مرسيليا القابضة وامتدت لفترتين.

وحضر الدورة التدريبية كل من العميد أحمد غيث معاون مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية والمقدم حامد الصويعي مشرف الدورة.

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في سبيل تقديم الوعي بمخاطر الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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