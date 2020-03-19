مدير طبرق الطبي لـ218: ننتظر نتائج فحوصات حالة اشتباه بكورونا

قال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي في تصريح لـ218 إن الحالة التي كانت بمركز طبرق وحُوّلت الى مستشفى الكويفية يشتبه بأنها تحمل أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالتها مستقرة وهم بانتظار النتائج النهائية بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وكان مركز طبرق الطبي قد أعلن استقباله حالة يشتبه إصابتها بالفيروس، الأربعاء، وهي لمواطن من مدينة مصراتة قادم حديثا من دولة مصر.

وأضاف المركز في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “بعد استدعاء فريق التدخل السريع وإجراء الفحوصات الطبية له تم تحويله هو وزوجته المرافقة له فورا إلى مركز الحجر الصحي الموجود بالكويفية في مدينة بنغازي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية