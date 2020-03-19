باشاغا يأمر بضبط “تجار الأزمات” ومحاسبتهم

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تعميماً بشأن ضبط كل من يقوم بإخفاء أي سلع تموينية أساسية ومواد طبية تستعمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها.

وخاطب وزير الداخلية كافة الأجهزة التابعة للوزارة والمعنية بهذه الإجراءات، وطالبها بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي لضبط من وصفهم بـ”تجار الحروب والأزمات” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وفقا لقانون تحريم اقتصاد المضاربة.

واشتكى عشرات المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية من ارتفاع جنوني في أسعار بعض السلع بعد اقتراب فيروس كورونا من ليبيا، وتسجيل عشرات الإصابات في دُول الجوار.

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