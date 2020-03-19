بعد تأخر باشاآغا في فرضه.. 5 بلديات في طرابلس تطالب مديرية أمن العاصمة بفرض حظر للتجول

ليبيا – طالب كل من عمداء بلديات طرابلس المركز، وحي الأندلس، وسوق الجمعة، وأبو سليم، وعين زارة في خطاب موجه لمدير مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس بفرض حر للتجول في نطاق بلدياتهم.

عمداء بلديات طرابلس أرجعوا طلبهم هذا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئاسي بسبب فيروس كورونا ، مضيفين بأن المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية التي تم إتخاذها من البلديات وكافة الجهات المعنية وأن هذه الخطوة تأتي لسلامتهم.

وشدد عمداء البلديات على ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول في الفترة المسائية حتى فجر اليوم التالي كمرحلة أولى ويعاد النظر في الفترات فيما بعد.

ويأتي طلب هذه البلديات بعد إعلان بلدية تاجوراء حظرا للتجول داخل نطاق البلدية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداءً من يوم غد الخميس 19 مارس 2020، مرجعة هذه الخطوة إلى حفظ أمن وصحة المواطن.

يشار إلى أن داخلية الوفاق برئاسة فتحي باشاآغا قد نفت صباح اليوم الأربعاء بأنها ستفرض حظرا للتجول مطالبةً المواطنين بالالتزام بتعليمات المركز الوطني لمكافحة الامراض فقط.

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