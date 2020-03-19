إدارة الخدمات الصحية بنغازي تضع خطة احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد

بنغازي 18 مارس 2020 (وال)- عقدت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، الثلاثاء اجتماعاً اختص بوضع خطة احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وفي ندوة مخصصة للتثقيف الصحي مع مدربين ومختصين في التثقيف الصحي على مستوى الخدمات الصحية بنغازي أمس الأول الثلاثاء؛ قدم استشاري أمراض الباطنة، الدكتور أحمد الحداد محاضرة بعنوان: ” إجراءات التثقيف الصحي بخصوص مرض فيروس كورونا”، وضح فيها الإجراءات المختلفة والتي منها “الجانب التثقيفي والتوعوي على المستوى المجتمعي” لأهمية دوره في مجتمعنا.

وبين الدكتور أهم الطرق المتبعة للوقاية من هذا المرض وكيفية التعامل معه، وطمأن الناس وقال نحن على استعداد وجاهزية لمواجهة هذا الخطر، وسنعمل بكل جهد للحد من انتشاره إن ظهر في البلاد.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ناصر الكاديكي لقد عقدنا عدة لقاءات عمل غير أن هذا اللقاء بشكل موسع وأشمل.

وأشار إلى أن هذا اللقاء تم بحضور منسقي التثقيف والتوعية، ومنسقي مكافحة العدوى، والراصدين بقسم الأمراض السارية، ومكتب الرعاية الصحية الأولية. وسنعمل جميعا كفريق للتصدي لهذا المرض الذي اجتاح عدة دول من أجل منع دخول هذا الفيروس لبلادنا وحفظ الله البلاد والعباد. (وال – بنغازي) خ ح

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