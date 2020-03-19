عضو بالرئاسي يبحث تفعيل نظام الإيرادات المحلية

اجتمعت اللجنة العلیا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلیة برئاسة عضـو المجلس الرئاسي وزیر المجالس المتخصصة ورئیس اللجنة محمد عماري زاید، وأعضاء اللجنة وزراء المالیة، الحكم المحلي، العمل والتأھیل والأمین العام للأمانة العامة والمستشارین.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع لائحة الإيرادات المحلیة والملاحظات المقترحة من وزارة المالیة علیھا وسبل تفعیل نظام الإیرادات المحلیة بشكل عاجل بما یسھم في تمكین البلدیات من ممارسة مھامھا وتقدیم أفضل الخدمات للمواطنین.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تكلیف الفریق الفني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلیة والمستشارین والخبراء من وزارة المالیة بمراجعة ملاحظات وزارة المالیة وتضمینھا في اللائحة المقترحة وكذلك تحدید الخطوات الإجرائية اللازمة لتفعیل الإیرادات المحلیة.

وأحاط عماري زاید أعضاء اللجنة علماً بما دار في اجتماع المجلس الرئاسي بعمداء البلدیات یوم أمس لأول الثلاثاء وما تم الاتفاق علیه مع عمداء البلدیات.