رفع درجة الاستعداد في درنة للتصدي لكورونا

أعلن جهاز الحرس البلدي درنة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع عمداء البلديات لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم إدارة الحرس البلدي وإدارة الخدمات الصحية والهلال الأحمر وأعضاء بلدية درنة، حيث تمت مناقشة الإجراءات التي يستوجب القيام بها بشكل عاجل لتفادي انتقال عدوى كورونا.

من جهته دعا جهاز الحرس البلدي مديري ورؤساء المراكز إلى وضع الترتيبات اللازمة وكل ما يتعلق بإدارة الأزمة للتقليل من أضرار الوباء باتباع التدابير الصحية الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.

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