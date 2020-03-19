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رفع درجة الاستعداد في درنة للتصدي لكورونا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الحرس البلدي درنة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع عمداء البلديات لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم إدارة الحرس البلدي وإدارة الخدمات الصحية والهلال الأحمر وأعضاء بلدية درنة، حيث تمت مناقشة الإجراءات التي يستوجب القيام بها بشكل عاجل لتفادي انتقال عدوى كورونا.

من جهته دعا جهاز الحرس البلدي مديري ورؤساء المراكز إلى وضع الترتيبات اللازمة وكل ما يتعلق بإدارة الأزمة للتقليل من أضرار الوباء باتباع التدابير الصحية الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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