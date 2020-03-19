مازق: إعلان الطوارئ وحظر التجول الغرض منهما منع الازدحام

قال مدير عام مستشفى الثورة بالبيضاء عبد الرحيم مازق إن الغرض من المنشورين الصادرين من إدارة المستشفى والمتعلقين بإعلان حالة الطوارئ وقرار حظر التجول هو منع الازدحام داخل المستشفى لتفادي انتشار أي عدوى إن وجدت، مشيرا إلى أن حظر التجوال مستثنى منه عاملو المستشفى لطبيعة أعمالهم المكلفين بها وذلك تطبيقا لتوجيهات وزير الصحة.
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قناة ليبيا
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