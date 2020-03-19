الثني: صرف مكافأة للعناصر الطبية المواجهة لكورونا

الثني يقرر صرف مكافأة شهرية للكوادر الطبية العاملة بشكل مباشر في مواجهة كورونا قدرها 10 آلاف دينار للأطباء و7 الآف للعناصر المساعدة و5 آلاف للتسييرية

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