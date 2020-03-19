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الثني: صرف مكافأة للعناصر الطبية المواجهة لكورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الثني يقرر صرف مكافأة شهرية للكوادر الطبية العاملة بشكل مباشر في مواجهة كورونا قدرها 10 آلاف دينار للأطباء و7 الآف للعناصر المساعدة و5 آلاف للتسييرية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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