الثني: صرف مكافأة للعناصر الطبية المواجهة لكورونا

الثني يقرر صرف مكافأة شهرية للكوادر الطبية العاملة بشكل مباشر في مواجهة كورونا قدرها 10 آلاف دينار للأطباء و7 الآف للعناصر المساعدة و5 آلاف للتسييرية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الثني يقرر صرف مكافأة شهرية للكوادر الطبية العاملة بشكل مباشر في مواجهة كورونا قدرها 10 آلاف دينار للأطباء و7 الآف للعناصر المساعدة و5 آلاف للتسييرية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ممرضات في بنغازي والبيضاء يقومون بخطف المواليد الطفل في المستشفيات بعد ولادتهم مباشرة ووالدتهم في حالة تخدير ـ في غياب العناصر الأمنية داخل المستشفيات .
.youtube.com/watch?v=tQnFqDO7-RE
ممرضات في بنغازي والبيضاء يقومون بخطف المواليد الطفل في المستشفيات بعد ولادتهم مباشرة ووالدتهم في حالة تخدير ـ في غياب العناصر الأمنية داخل المستشفيات .
youtube.com/watch?v=MazPusrbXSY
ضبط الهاربين من السجون ببوابات أمنية مسلحة لجنود الشريعة لتأمين الحركة وضبط أي إشتباه
youtube.com/watch?v=8s1-hUNVaO0
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