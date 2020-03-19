

ليبيا



القاهرة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 March, 2020

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي. وحسب بيان الرئاسة مؤكدا تضامن مصر مع ألمانيا في مواجهة فيروس «كورونا» . وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر برلين.