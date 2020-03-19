من مقر حجره الصحي.. المسماري يوجه هذه الرسالة للشعب الليبي

وجه الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، رسالة للشعب الليبي، أكد خلالها أنه خلال 72 ساعة من الاشتباكات التي تتواصل في محيط العاصمة طرابلس تم القضاء على عناصر إرهابية مطلوبة للجيش وكذلك جرى القضاء على تجمعات لهذه العناصر وأسلحة تابعة لها

وأضاف المسماري، في تسجيل مصور، أنه يخضع حاليا والمرافقين له للحجر الطبي، بعد مهمة عمل خارجية التقوا خلالها إعلاميين من مختلف الدول موضحا أن القيادة العامة رأت إخضاعهم للحجر الطبي معربا عن ترحيبه بالفكرة التي تؤمن البلاد والمواطنين مشددا على أنهم لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا ويقيمون حاليا في مكان جيد قامت قيادة الجيش بتوفيره لهم.

وأردف المسماري أن القيادة العامة منذ البداية قامت بخطوات تتعلق بالأمن القومي تتمثل في تشكيل لجنة تعمل على مستوى ليبيا وتصدر بياناتها معربا عن أمله في التزام المواطنين بتوجيهها اللجنة لمواجهة وباء كورونا.

وأشار المسماري، إلى أن الخط الأول في المقاومة هو تقييد الحركة إلا للضرورة وتوحيد الجهود مع الدولة لمكافحة الوباء.

وأكد المسماري، أن قيادة الجيش لديها سرايا خاصة بإدارة الكيمياء موزعة على المدن خاصة المكتظة بالسكان كبنغازي، كما قامت بتسيير بعض القوافل من سرايا الكيمياء إلى قطاعات العمليات العسكرية سواء في شرق مصراتة أو طرابلس لتعقيم وتكثيف العمل الميداني للتحصين ضد الوباء.

وبين المسماري، أن الوضع في ليبيا مطمئن حيث لا توجد حالات في ليبيا معلن عنها إلى الآن مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يقتضي ضرورة الالتزام بتعليمات المختصين.

وأوضح المسماري، أن منع التجول ليس تقييد للحرية وإنما تقييد للوباء داعيا المواطنين لعدم الاستهانة بالأمر قائلا هناك دول فعلت ذلك والآن تدفع الضريبة وأصبحت تتطلع لمنحة من الله بعد أن عجزت تدابير الأرض