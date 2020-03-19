“داخلية الوفاق” لليبيين بالخارج: ابقوا في أماكنكم

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المواطنين المقيمين في الخارج للبقاء في أماكن إقامتهم مع الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتّباع تعليمات السلطات الصحية هناك، لضمان سلامتهم وعائلاتهم.

وأشارت الوزارة، بصفحتها في “فيسبوك” إلى إجراءاتها الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد، منها قفل المنافذ البرية والجوية لفترة مؤقتة، ويستثنى من القفل المنافذ البحرية لاستخدامها في نقل البضائع والشحن التجاري.

وبشأن الليبيين المقيمين في تونس وتركيا، دعتهم الوزارة إلى ضرورة التواصل مع القنصليات الليبية هناك، لتقديم كافة التسهيلات لهم، مع التأكيد على كافة المواطنين العائدين من الخارج الذين دخلوا إلى البلاد خلال الفترة الماضية إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي في المدة المحددة.

وقالت الوزارة إنها اتخذت إجراءات احترازية لمنع الازدحام، منها قرار قفل عيادات الأسنان التي لا تتوفر بها سبل الوقاية الصحية، والأسواق الشعبية، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومحلات الحلاقة، بشكل مؤقت، وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وأكدت على عدم إقامة أي شكل من أشكال المناسبات الاجتماعية حتى في البيوت لأنها لا تشكل فرقاً عن إقامتها في صالات المناسبات. كما أصدرت التعليمات للأجهزة والمصالح والإدارة العامة ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين كافة المؤسسات الصحية ودعم الفرق الطبية في أداء مهامها والتصدي لأي شخص يعرقل عمل هذه المرافق.

ووجهت أيضا كافة مكونات وزارة الداخلية بضبط كل من يقوم بإخفاء السلع التموينية والمواد الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

كما شكلت غرفة مركزية لمكافحة الفيروس المستجد وذلك لاستقبال كافة البلاغات من المواطنين عبر البريد الإلكتروني والأرقام التالية:

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0214774148

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