عقيلة صالح يدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا «رغم قسوتها»

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الخميس، المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة خطر تسلل فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، مؤكدًا أن هذه التدابير غير كافية «دونما تعاون من المواطنين وتطبيقها بشكل كامل والتقيد بها رغم قسوتها».

كما دعا صالح في خطاب تلفزيوني، المواطنين إلى «وحدة الصف والتكاتف، والالتزام بإجراءات حظر التجول وعدم الخروج من بيوتهم إلا لقضاء الحاجات الضرورية»، إلى جانب «التقيد بإجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزراتي الصحة والداخلية والجهات المخولة رسميا».

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وحض رئيس مجلس النواب كافة الجهات المسؤولة على «عدم التهاون أو التساهل واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي لهذا الوباء وكل من يُعرض حياته للخطر ويُهدد سلامة المواطنين».

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