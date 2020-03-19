البعثة الأممية تعبر عن جزعها جراء “الهجوم الدموي” الذي استهدف عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مقتل أربع فتيات وجرح خمسة مدنيين بينهم طفل، جراء قصف عشوائي أمس الأربعاء، استهدف حيا مدنيا بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت البغثة في بيان لها اليوم الخميس، “أربع فتيات، تتراوح أعمارهن بين 14 و 20 عامًا قُتلن، وجُرح خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل (11 عامًا)، في قصف عشوائي مروع يوم أمس، مستهدفًا حيًا مدنيًا في عين زارة”.

واتهمت البعثة، قوات الجيش الليبي بتنفيذ هذا القصف بحسب تقاريرها، معبرة عن جزعها الشديد جراء هذا الهجوم الدموي الذي وقع بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية، وفق ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ودانت البعثة الأممية، بشدة الهجمات التي تطال المدنيين، مجددة دعوتها إلى وقف فوري للأعمال العدائية، معربة عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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