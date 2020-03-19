في صفوف قوات الوفاق..مقتل عنصرين من المرتزقة السوريين في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع الخميس مقتل عنصرين من المرتزقة السوريين والتابعين لقوات الوفاق خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور عين زارة طرابلس.

وأضاف المصدر أن أد القتلى يدعى باسم الكبيسي من مواليد 1991 ومن سكان مدينة البوكمال سوريا والتابع لمجموعة “علي النايف”، قدم إلى ليبيا عبر مطار مصراتة في ديسمبر 2019 وأعلن عن مقتله في محور عين زارة 18 مارس 2020 .

وأشار المصدر إلى أن المرتزق الثاني حسام سويد من مواليد 1995 ومن سكان محافظة حمص سوريا والتابع لـ”فرقة الحمزات ” بإمرة المدعو “أبوعمشة”.

وأوضح المصدر أن المرتزق سويد قدم إلى ليبيا عبر مطار مصراتة منذ يناير 2020 وأعلن عن مقتله في محور عين زارة 15 مارس 2020.

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