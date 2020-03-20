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“مكافحة الأمراض” يعلن عن حالتين سلبيتين من مشتبهي كورونا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيانه المرقم بــ (8) بشأن حالات اشتباه بفيروس كورونا، بصفته الجهة الرئيسية في ليبيا المخولة بالإعلان الحالات المشتبه بإصابتها وبعد الفحص الإعلان بالنتيجة.

وجاء في البيان رقم (8) أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم أمس الخميس 19 مارس 2020م بلاغاً بشأن وجود حالتين اشتباه بفيروس كورونا في مستشفى الهضبة العام المعروف بــ “مستشفى الخضرا” .. وبعد أخذ العينات من الحالات المشتبه بها وفصحها مختبرياً تبين أن نتائج التحاليل سالبة وأنها خالية من مرض فيروس الكورونا الجديد كوفيد 19.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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