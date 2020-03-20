سوكنة..حملة تطوعية لترميم طريق الشويرف -((صور))

تقرير/218

تنادى شباب مدينة سوكنة المنخرطين في لجنة العمل التطوعي بالمدينة لخوض غمار حملة تطوعية شاقة بدون أي دعم من الحكومة الليبية ومؤسساتها في بلدية الجفرة التي يُفترض أن تقوم بمهمة ترميم الطرقات الرئيسية الرابطة بين المدن .

أخذ شباب سوكنة على عاتقهم صيانة الجزء المتهالك من الطريق الرابطة بين مدينة سوكنة و تقاطع طريق “الشويرف – الشاطىء” وهي الطريق الرئيسية التي تربط طرابلس بالوسط والجنوب وقد وقع عليها ضغط أكثر بعد مرحلة الحرب وهجر الناس للطريق الشرقية التي تمر بمصراتة.

تبلغ مسافة الجزء المتهالك من الطريق 60 كم في المنطقة المعروفة بوادي أزمام ، حيث الطريق متهالكة وبها الكثير من الحفر والتشققات، وتمر فوقها آلاف السيارات للمسافرين من أفراد وعائلات وشاحنات الوقود والغاز والشاحنات التجارية التي تنقل السيارات أو الرخام أو المواد الغذائية والخضروات ومواد التنظيف وعديد المستلزمات و مواد البناء.

وشهدت الطريق مؤخراً عدة حوادث أليمة مادفع شباب سوكنة للتعجيل بانطلاق الحملة بالمجهود الذاتي التطوعي رغم نقص مادة الأسفلت وغلاء مواد البناء .. ويطالب المتطوعون في ترميم الطريق رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، النظر بعين الاعتبار لهذا المجهود ودعمه ودعم عموم المنطقة التي رأوا بأنها مهمشة مقارنة بمناطق أخرى تتبع الحكومة الليبية.

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