جالو .. تشكيل لجان بلدية لمواجهة كورونا

شهد مقر ديوان بلدية جالو اجتماعاً موسعاً للتباحث حول النواقص لدى الكادر الطبي في مدينة جالو -لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا- من معدات ومواد تستعمل طبياً و كيفية الحصول عليها ومناقشة الخطة الموضوعة من قبل الأطباء لمجابهة هذا الوباء إن وجد، كما تم في الاجتماع توزيع العمل على لجان ستباشر عملها اعتباراً من اليوم الجمعة.

انعقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو “محمد اشكينة” وبحضور الأطباء العاملين في جالو و مدير إدارة الخدمات الصحية و إدارة مستشفى جالو العام و إدارة المستشفى المركزي و إدارة مستشفى الطوارئ و إدارة المركز الوطني للأمراض السارية الواحات و إدارة مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الواحات و إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع جالو ومديرية الأمن جالو و الحرس البلدي.

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