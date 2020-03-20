سفارة ليبيا في روما تحجز فندقاً كاملاً لليبيين عالقين

ذكرت السفارة الليبية في روما أنها قامت بحجز فندق كامل بالعاصمة الإيطالية روما -ايطاليا التي تشهد خاصةً في شمالها تفشياً لافتاً لفيروس كورونا أدى لوفاة المئات-ويأتي هذا الإجراء من السفارة في إطار تنفيذ البرنامج المعد من قبل لجنة الأزمة المُشكلة – حسب مانشرته السفارة على صفحتها الرسمية.

وتشمل الإقامة بالفندق خدمة إعاشة كاملة للعائلات والشباب التى تقطعت بهم السبل في خطوة أولى تليها خطوات أخرى بحجز فنادق فى أكثر من مدينة إذا استلزم الأمر-حسب منشور السفارة- حيث بدأت السفارة بتسكين بعض العائلات والشباب الليبيين فى ايطاليا وجاري العمل على توفير وسيلة مواصلات للوصول إلى روما لمن يسكن خارجها من أفراد الجالية الليبية..كما خصصت السفارة خط واتس اب للتواصل مع المواطنين الليبيين في الساحة الايطالية: 00393476388880 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية