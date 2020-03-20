“عقيلة صالح” يدعو الليبيين لوحدة الصف لصد الوباء

طمئن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عموم الليبيين بأن الوضع في البلاد جيد وبأنه يتابع تطورات الوضع الصحي على مدار الساعة وانعكاساته على كافة مناحي الحياة اليومية للمواطن من خلال رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المختصة واللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا ” الذين يبذلون قُصار جهدهم مع الأطباء والمختصين بكافة المرافق الصحية وبدعم ومساندة من القوات المسلحة- حسب ما جاء في كلمته الرسمية التي ألقاها ليلة أمس ثم نشرها الموقع الرسمي للبرلمان.

ودعا رئيس البرلمان في كلمته كافة أبناء الشعب إلى (ضرورة رفع مستوى الوعي لديهم الذي يُمثل العامل الأكبر للوقاية من الأمراض والأُوبئة ، وأدعوكم للالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت وتُتخذ تباعاً حسب تطورات الأوضاع”.

وأكد “عقيلة صالح” على مبدأ أن المسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع، وأن هذه الاجراءات غير كافية دونما تعاون من المواطنين وتطبيقها بشكل كامل والتقيد بها رغم قسوتها، داعياً الجميع لوحدة الصف والتكاتف والحرص على أنفسهم وأهلهم بالالتزام بإجراءات حظر التجول وعدم الخروج من بيوتهم إلا لقضاء الحاجات الضرورية والتقيد بالإجراءات المتخذة من اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا ” ووزراتي الصحة والداخلية والجهات المخولة رسمياً وعدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الشعور بالخوف .

وأضاف “المستشار” أنه بالتزام الجميع وبالوعي نستطيع تجاوز المحنة وعلى كافة الجهات المسؤولة عدم التهاون أو التساهل واتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الاجراءات المتخذة للتصدي لهذا الوباء وكل من يُعرض حياته للخطر ويُهدد سلامة المواطنين.

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