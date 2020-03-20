“الثني”:تتحمل الحكومة نفقات الليبيين بالخارج لحين انتهاء المحنة

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني إن الحكومة أدركت حساسية الموقف واهتمت بقلق المواطن وبذلك اتخذت حزمة من الإجراءا ت الاحترازية والوقائية رغم نقص الإمكانيات بسبب الوضع الراهن، لمنع وصول وباء كورونا إلى البلاد، موضحاً أهم الإجراءات ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وفرض حظر التجول وغير ذلك من الاجراءات اللازمة التي تم الإعلان عنها تباعاً.

وأضاف الثني في كلمة متلفزة له ليل أمس الخميس : (إننا نعول على حرص المواطن ووعيه وإدراكه لخطورة الأمر وذلك من خلال الالتزام التام بكل ما اتخذته الحكومة من اجراءات احترازية ووقائية عبر الجهات التابعة لها وكذلك الإرشادات الوقائية المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية) .

وطمأن “الثني” المواطنين من خلال كلمته أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية يكفي لاجتياز هذه المرحلة كذلك الأدوية والمعدات الطبية ، مطالباً كل المسؤولين في كافة المناطق وخاصة المنافذ البرية الالتزام التام بالتعليمات الصادرة إليهم بعدم التهاون في إدخال المواطنين إلى البلاد ، على أن تتحمل الحكومة اجراءات الانفاق على المواطنين المتواجدين بالخارج إلى حين انتهاء المحنة .

وأهاب الثني بكل رجال الجمرك والجوازات ومكافحة الهجرة غير القانوينة أن يتحملو مسؤولياتهم الكاملة بعدم التهاون الذي يعد جريمة أمن قومي يحاسب عليها القانون ..وكل من يتهاون يساهم في تخريب بلاده بيديه – حسب وصفه-مناشداً المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة دون أن ينسى الثناء عليهم متمثلاً في التجاوب منذ الساعات الأولى لحظر التجول بالوعي الجيد والإدراك والتعاون المثمر والاستجابة .. وخلص إلى القول : حتى هذه اللحظات لم تسجل أي حالة إصابة في ليبيا .

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