بلدية طرابلس تنفي تسجيل إصابة بـ«كورونا»

نفت بلدية طرابلس المركز صحة الأنباء المتداولة بشأن تسجيل حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت إنه لا صحة لما قيل بشأن تسليم مصاب نفسه إلى مركز شرطة زاوية الدهماني، منوهة بالتأكد من ذلك عبر مدير مكتب الصحة بالبلدية وجهاز الحرس البلدي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وطالب البيان أهالي طرابلس الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة إليهم والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وإلى الآن لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس، كما أن جهة الإعلان الرسمية هي مركز مكافحة الأمراض، وقد اشتبه في عدة حالات خلال الفترة الماضية لكنها جميعا جاءت سلبية.

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ويوم الأربعاء الماضي، طالبت بلدية طرابلس، المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق إعلان حظر التجول في فترات محدودة، تحسبا للفيروس.

وقالت البلدية في خطاب رسمي موجه من العميد عبدالرؤوف بيت المال إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن هذا الطلب «بدافع الحرص على سلامة المواطنين وإستنادًا لما يصلنا من أخبار عن سرعة انتشار وباء كورونا، ومدى خطورته على أرواح المواطنين».

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