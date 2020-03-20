تاجوراء.. حملة لإغلاق المحلات المخالفة لخطة الوقاية من كورونا

تواصل دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي حملاتها التفتيشية داخل بلدية تاجوراء على المحال التجارية ومحال بيع اللحوم والمقاهي والحلاقة والمخابز وغيرها، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، بناء على تعليمات رئيس الفرع.

وتغلق الدوريات الأمنية كافة الجهات المخالفة لقرارات الخطة الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك المعنية بالتجمعات مثل صالات الأفراح.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه قد تم تخصيص عدد عشرة دوريات وثلاثين عضوا من فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء لمرافقة جهاز الحرس البلدي في الجولات التفتيشية داخل البلدية بشكل دائم.

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