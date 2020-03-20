“الحقيبة المتحفية”.. مشروع للحفاظ على موروث ليبيا الحضاري

في إطار التوعوية بأهمية الحفاظ على المتاحف وصون الموروث الحضاري، أقيمت بقاعة المركز الثقافي غدامس ورشة عمل تدريبية حول الحقيبة المتحفية وآلية استخدامها في العمارة المحلية الفريدة لمدينة غدامس.

وركزت ورشة العمل التي نظمها مكتب الثقافة غدامس ومؤسسة إيسور الأميركية على آليات حصر المواقع الأثرية في ليبيا ووضع خطة عملية للمحافظة عليها.

كما يسعى مشروع الحقيبة المتحفية لتدريب متطوعين من مختلف الأعمار في حال توافرت بهم الشروط اللازمة.

وتستمر الجهود لتمكين جيل جديد متمكن من استخدام الحقيبة المتحفية ليحافظ على تاريخ ليبيا المليء بآلاف السنوات من الحضارة والتراث.

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