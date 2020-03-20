اخبار ليبيا الان

إقتصاد الوفاق: نبحث عن بدائل لضمان إستمرار عملية توريد السلع بالسوق المحلي

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير إقتصاد وصناعة الوفاق علي العيساوي إن الوزارة ستتخذ اي إجراءات من شأنها ضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني والمواطن بخطر تفشي وباء كورونا المستجد.

العيساوي طمأن في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والصناعة المواطن بوجود مخزون جيد للسلع و يمكنه تخزين احتياجاته بهدف التقليل من تواجده بالأسواق.

وطالب العيساوي عدم الإستهانة بالإجراءات التحويطية الاستيباقية لضمان سلامة المواطن،مشيراً إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً أمس الخميس بحضور اتحاد غرف التجارة وإتحاد الصناعة وعدد من المصنعين والموردين ممثلين عن القطاع الخاص بشأن تباحث التأثيرات المحتملة على السوق الليبي وتوفر السلع بالسوق.

وزير الاقتصاد والصناعة المفوض أكد أن الوزارة ستشكل لجنة تضم الجهات المعنية تتولى عملية بحث وإيجاد بدائل للدول الشريكة تجارياً المتضررة من هذا الوباء لضمان استمرار عملية التوريد وتوفر السلع بالسوق المحلي،معرباً عن أمله من الجهات المختصة التعاون لإتمام الإجراءات حتى نتمكن من تجاوز الازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بسيطة ـ لماذا لا يوجد تقتيش إداري على القطاع الخاص ـ ومعرفة أسباب الاحتكار للسلع ـ >>!!!!!

    الأن واضح ـ بسبب عدم وضع أموالهم في البنك المركزي الليببي وعدم دفع مستحقات الاعتمادات التجارية المأخوذة من البنك الليبي بدون ضمانات ـ التي أسست بها مشاريعهم ـ
    -وحتى الارباح يتم وضعها في بنوك خارج للدولة سواء لتركيا أو لبنان أو سوريا ـ وهذا السبب الرئيسي لهبوط الدينار الليبي مقابل العملات.
    وشح تجار المصانع الخاصة الغير مسيطرة عليها االاجهزة الرقابية العامة ـ وفي وجود السوق السوداء سود الله قلوبكم ووجوهككم .

    رد