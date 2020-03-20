إقتصاد الوفاق: نبحث عن بدائل لضمان إستمرار عملية توريد السلع بالسوق المحلي

ليبيا – قال وزير إقتصاد وصناعة الوفاق علي العيساوي إن الوزارة ستتخذ اي إجراءات من شأنها ضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني والمواطن بخطر تفشي وباء كورونا المستجد.

العيساوي طمأن في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والصناعة المواطن بوجود مخزون جيد للسلع و يمكنه تخزين احتياجاته بهدف التقليل من تواجده بالأسواق.

وطالب العيساوي عدم الإستهانة بالإجراءات التحويطية الاستيباقية لضمان سلامة المواطن،مشيراً إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً أمس الخميس بحضور اتحاد غرف التجارة وإتحاد الصناعة وعدد من المصنعين والموردين ممثلين عن القطاع الخاص بشأن تباحث التأثيرات المحتملة على السوق الليبي وتوفر السلع بالسوق.

وزير الاقتصاد والصناعة المفوض أكد أن الوزارة ستشكل لجنة تضم الجهات المعنية تتولى عملية بحث وإيجاد بدائل للدول الشريكة تجارياً المتضررة من هذا الوباء لضمان استمرار عملية التوريد وتوفر السلع بالسوق المحلي،معرباً عن أمله من الجهات المختصة التعاون لإتمام الإجراءات حتى نتمكن من تجاوز الازمة.