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خارجية الوفاق: تم تسكين 1500 مواطن بستة فنادق في مدينة إسطنبول التركية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي استمرار عملية حصر المواطنين العالقين في إسطنبول داخل القنصلية الليبية، مضيفًا أنهم حصروا حوالي 1500 مواطن بينهم أكثر من 250 عائلة حتى الآن.

القبلاوي وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس قال إن عدد من سكنوا حتى الآن فاق الـ 1400 مواطن موزعين على ستة فنادق،منوهًا بأن الملحقية الصحية بإسطنبول بالتعاون مع الجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب بدأت في تقديم الدورات التوعوية للمواطنين داخل مكان إقامتهم.

وأشار القبلاوي إلى أن القنصلية العامة بتركيا طالبت إدارة الفنادق المتعاقد معها لتسكين المواطنين العالقين بأن تبدأ عملية تعقيم الغرف الخاصة بهم،مؤكدا أن الخارجية تسعى من خلال التنسيق مع عدد من الأطباء الليبيين الموجودين في إسطنبول لتوفير عدد طبيبين في كل فندق لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كذب كلهم عائلات سوريين وجنسياتهم سورية وكلاب المعارضة وكلاب الاخوان عملاء الكفر و الحكومة الوفاق في لييبيا ليست مسؤلة عنهم وعن مصاريفهم ـويجب أن يعودوا لبلادهم ـ حالاًزز..أو سيتم حجرهم صحيا وأخذ أسمائهم وعرضها على لجنة الامن الخارجي ـ حتى اردوغان نفسه ليس مستعد لتشويه علاقاته مع دول أخرى بسبب جهلة وامراض نفسية وهاربين من اوطانهم

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  • اولا مش بجميلك يا حقير يا شيبة النمس يا خانب يا شاهد الزور. . و تانيا انت اكبر كذاب يا قوبو لعنة الله عليك و علي اصلك يا قذر يا عايد يا خائن

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