«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة حالتين بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة بالحومة الموقتة، اليوم الجمعة، خلو حالتين اُشتبه بحملهما لفيروس كورونا المستجد، من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها تلقت بلاغات بوجود حالتي اشتباه بإصابة بفيروس كورونا في مدينة بنغازي، ليتقرر على الفور سحب عينة منهما وفحصها.

اقرأ أيضا «صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»

ولفت البيان إلى أن نتائج التحليل ظهرت سلبية ليتأكد خلو الحالتين من الفيروس، وليستمر حتى الآن خلو ليبيا من كورونا.

يشار إلى أن الوزارة تصدر باستمرار تعليقات بشأن الاشتباه بالإصابة بالفيروس، حيث أكدت أمس الخميس خلو سبعة حالات اشتباه من الفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا