غلق سوق شعبي في بني وليد بسبب «كورونا»

أغلقت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدبة بني وليد، اليوم الجمعة، السوق الشعبي وسوق الخضروات عند مدخل المدينة الجنوبي، في ضوء إجراءات احترازية تهدف إلى منع تسلل فيروس «كورونا» المستجد وانتشاره في المدينة.

وجاء هذا القرار بهدف منع تجمعات المواطنين خلال الفترة الحالية والتي تعد مصدرًا لنقل وتفشي عدوى الإصابة بالفيروس، وذلك حسب تصريح الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ في بني وليد، زايد أبوقدندش، إلى «بوابة الوسط».

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وناشد أبوقدندش المواطنين بضرورة التعاون مع أعضاء لجنة الأزمة والطوارئ والأجهزة الأمنية لاجتياز هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن ووتهدف إلى الحفاظ على سلامته وعدم تعريضه للإصابة بالفيروس.

وكان المجلس البلدي بني وليد، قد أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ القصوى في البلدية واتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار «كورونا المستجد»، وكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المقاهي والسوق الشعبي داخل المدينة.

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