مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض يكشف أهم التحديات في عموم ليبيا

كشف الدكتور بدر الدين بشير النجار، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، التحديات التي تواجه المركز في الوقت الراهن.

ويعد المركز من المؤسسات التي تعمل بشكل موحد في عموم الأراضي الليبية حتى اليوم، رغم كل الخلافات السياسية والانقسامات الحاصلة في شرق وغرب البلاد.

وأضاف النجار في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المركز يعمل في الوقت الراهن على الرصد والإنذار المبكر من خلال فرق الاستجابة السريعة في عموم ليبيا بشكل مركزي، وأن توحيد الجهود خلق حالة من التنسيق التام والاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن فيروس كورونا، على الرغم من عدم تسجيل أي حالة حتى الآن في ليبيا.

وأوضح أن المركز يصدر تعليماته بشكل مباشر لكافة المناطق، ويشدد الرقابة على كافة المنافذ والكشف على المسافرين والقادمين، فيما تقوم شبكة الرصد من خلال 120 موقعا بالمتابعة اليومية والتي تعمل بشكل مركزي، مما ساعد في وصول التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكافة المناطق.