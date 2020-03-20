المركز الوطني لمكافحة الأمراض يكشف أهم التحديات التي تواجهه في ليبيا

طرابلس-العنوان

كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، التحديات التي تواجه المركز في الوقت الراهن في ليبيا كافة.

وأضاف النجار في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، “أن المركز يعمل في الوقت الراهن على الرصد والإنذار المبكر من خلال فرق الاستجابة السريعة في عموم ليبيا بشكل مركزي، وأن توحيد الجهود خلق حالة من التنسيق التام والاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن فيروس كورونا، على الرغم من عدم تسجيل أي حالة حتى الآن في ليبيا”.

وأوضح النجار “أن المركز يصدر تعليماته بشكل مباشر لكافة المناطق، ويشدد الرقابة على كافة المنافذ والكشف على المسافرين والقادمين، فيما تقوم شبكة الرصد من خلال 120 موقعا بالمتابعة اليومية والتي تعمل بشكل مركزي، مما ساعد في وصول التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكافة المناطق”.

يشار إلى المركز من المؤسسات التي تعمل بشكل موحد في عموم الأراضي الليبية حتى اليوم.