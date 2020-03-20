بالفيديو| مدير مستشفى الصدرية ببنغازي يوجه نداءً عاجلاً للأطباء المتخوفين من فيروس كورونا

بنغازي-العنوان

أكد مدير مستشفى الصدرية بمنطقة الكويفية ببنغازي، الدكتور أنس البرغثي، عزوف بعض الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى من أداء عملهم تخوفا من فيروس كورونا.

ووجه البرغثي نداءً عاجلاً إلى جميع الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى إلى أداء عملهم الوطني، مؤكدا أن المستشفى يوفر جميع سُبل الحماية من فيروس كورونا إن وجد.

وأكد البرغثي أن العيادة الخارجية بالمستشفى، اليوم الجمعة، لا يوجد بها طبيب؛ الأمر الذي قد يسبب في وفاة أي حالة قد تعاني من مشاكل في القلب حال حضورها للمستشفى.