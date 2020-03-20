“خارجية الوفاق” تطالب الليبيين العائدين إلى البلاد بحجر أنسفهم 14 يوما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، الليبيين العائدين إلى البلاد بوضع أنفسهم في الحجر الصحي في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يوما بحسب ما أوصى به الأطباء المختصين وعدم التواصل مع غيرهم طيلة هذه الفترة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وعائلته ووطنه، مشيرة إلى استمرارها في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن إيمانًا منها بضرورة خدمة المواطنين وواجبها الوطني.

وقالت الوزارة، “في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوفاق والجهات التابعة لها العمل على منع دخول فايروس كورونا للبلاد الذي لم تسجل له الجهات الصحية المسؤولة أي إصابة إلى الآن، وفي إطار الإرشادات الصحية العامة”.

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