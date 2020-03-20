اطبيقة يكشف الوضع الصحي للشاعر عمر رمضان ويطلب الدعاء

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

20 March, 2020

نشر الصحفي عبد الرحمن اطبيقة على صفحته بموقع فيس بوك مساء اليوم طالبا الدعاء للشاعر الاستاذ عمر رمضان.

وقال اطبيقة في تدوينته ” القامة الأدبية الليبية العالمية الشيخ عمر رمضان يمر بوعكة صحية حرجة، أنزلته المشفى ببن سيناء، بمدينته “سرت ونظراً لتفاقم وضعه الصحي، وخروجه من المستشفى صباح اليوم، لعدم وجود ما يطبب آلامه جراء أزمة التنفس الصعبة التي يعاني من إشكالياتها، في سابق السنوات الماضية ولأننا وكما تعلمون أيها الأعزاء والعزيزات الظروف الراهنة لبلادنا ومعظم بلدان العالم جراء تفشي الوباء الكوروني المصطنع الأمر الذي يصعب من خلاله سفر شاعركم وحبيب كل الناس لتلقي العلاج المناسب بمركز متخصص”,

ويعتبر الشاعر والاديب عمر رمضان من اهم الاصوات الادبية الملتزمة .