شركة الخدمات في سبها تطلق حملة تعقيم بالمدينة

قام فريق فني تابع لشركة خدمات النظافة في سبها بحملة تعقيم لبيت الثقافة والمرافق التابعة له مستهدفا الحدائق والمساحات الخارجية التابعة له ومختلف القاعات الداخلية.

ويسعى القائمون على الحملة التي تستهدف أغلب المباني العامة في المدينة إلى تعقيم الأماكن التي يرتادها المواطنوان ضمن مبادرة الشركة للوقاية من دخول أو انتشار فيروس كورونا.

وتشهد مختلف المناطق الليبية عملا دؤوبا منذ أن بدأ كوفيد 19 بالانتشار في دول العالم وبادرت العديد من الجهات العامة والخاصة باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية للوقاية قدر الإمكان من الإصابة به وسط دعوات بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك من أجل الوطن والمواطن للحفاظ على ليبيا خالية من الفيروس حيث لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا على التراب الليبي رغم انتشاره في معظم دول الجوار.

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