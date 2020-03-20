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بالفيديو|تنفيذا لتعليمات القيادة العامة.. تعقيم مستشفى البيضاء والمؤسسات العسكرية والمدنية والشوارع الرئيسية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

البيضاء -العنوان

قام الدفاع المدني وشركة الجبل الأبيض، بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة البيضاء والإدارات العسكرية والمدنية ومستشفى المدنية؛ لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات من المنطقة العسكرية الشرقية.

وفي اجتماع عقده آمر المنطقة العسكرية الشرقية آمر الغرفة الأمنية اللواء موسى المعداني بمدير عام مستشفى البيضاء الدكتور عبدالرحيم مازق، ومكتب منظمة الصحة العالمية وآمر إدارة التوجيه المعنوي الجبل الأخضر تم المباشرة في انطلاق عملية التعقيم.

وتأتي عملية التعقيم تنفيذا للقرارات والإرشادات والتعليمات الصادرة من القيادة العامة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

شاهد| تعقيم الشوارع الرئيسية في البيضاء والإدارات العسكرية والمدنية ومستشفى المدينة

#شاهد| تعقيم الشوارع الرئيسية في #البيضاء والإدارات العسكرية والمدنية ومستشفى المدينة#العنوان #ليبيا –

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, March 20, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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