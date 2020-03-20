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“داخلية الوفاق” تأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي بشكل نهائي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، جهاز الحرس البلدي بإقفال كافة المطاعم والمقاهي بشكل نهائي، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

جاء ذلك خلال كتاب أصدره وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن إلى رئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات العاجلة والإضافية بإقفال كافة المطاعم والمقاهي بشكل نهائي، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إن عمل المطاعم سيقتصر على تلك التي تقدم خدمات التوصيل للزبائن، مطالبة المطاعم بضرورة الالتزام بالإقفال حسب التوقيت المحدد من الساعة الرابعة مساء، والتقيد بشروط السلامة الصحية التي حددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الوقاية من وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن تكليف الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بمتابعة هذا الإجراء بمرافقة جهاز الحرس البلدي للقيام بواجباته.

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اخبار ليبيا 24

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  • – هذه أشياء وأوامر – لا يقبلها اي شعب مسلم ويؤمن بالقضاء والقدر –
    اقفال اي أسواق شعبية او محاولة العبث بأرزاق العباد – هو الصد عن سبيل الله في الأشهر الحرم – سورة ابراهيم –
    – والعمل داخل المطاعم بشهادات صحية وفقا للمعايير الصحية والشءون القانونية بالبلديات لا ضرر فيه – ببعض شروط –
    توفر الشهادة الصحية –
    عدم وحود خمور او ممنوعات مثل شرب الشيشة .
    – توفر النظافة للمكان –
    – خلى العاملين من اي أمراض –
    والأسواق الشعبية الليبية يجب ان تكون مفتوحة للجميع داخل ليبيا –
    لان قفل هذه الاسواق سيسبب تراكمات مع الوقت وربما فساد البضائع داخل المخازن . وتآكلها الجرذان وتنشر الأمراض بشكل اكبر –
    وهذا لا ينص عليه الشرع – والدين .
    – وإغلاق المنافذ الليبية مثل حركة الطيران – وحضر الخروج من البيت – يعتبر قطع السبيل وصلة الأرحام وهذا مرفوض عرفيا وشرعيا .
    ولا يمكن أخذ شراءع الدين من افواه الحمقى – الذين يراءون ويمنعون الماعون .

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