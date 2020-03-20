النجار: تجهيز غرف العزل وقلة الموارد المالية من أهم التحديات التي تواجه ليبيا لمجابهة فيروس كورونا

النجار وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الجمعة أوضح أن المركز يعمل في الوقت الراهن على الرصد والإنذار المبكر من خلال فرق الاستجابة السريعة في عموم ليبيا بشكل مركزي وأن توحيد الجهود خلق حالة من التنسيق التام والاستعداد لكافة السيناريوهات بشأن فيروس كورونا على الرغم من عدم تسجيل أي حالة حتى الآن في ليبيا.

وبيّن أن المركز يصدر تعليماته بشكل مباشر لكافة المناطق ويشدد الرقابة على كافة المنافذ والكشف على المسافرين والقادمين فيما تقوم شبكة الرصد من خلال 120 موقعا بالمتابعة اليومية والتي تعمل بشكل مركزي مما ساعد في وصول التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكافة المناطق.

وأشار إلى أن هناك استجابة كبيرة من الشارع الليبي في إطار الالتزام بالتعليمات وأن المركز أجرى العديد من الاختبارات للحالات المشتبه بها وتأكد عدم وجود أي حالة إيجابية حتى الآن.

وتابع أن المركز يعمل على تجهيز غرف العزل في الوقت الراهن وأنه في غضون أيام قليلة ستكون غرف العزل جاهزة في كل المناطق إضافة إلى غرفة العناية الفائقة، وأنها الآن شبه جاهزة.

واستطرد أن التجهيزات التي تجرى في الوقت الراهن تتم في ظل صعوبة بسبب الظروف الداخلية والعالمية،مشدداً على أن التحديات الراهنة تتمثل في تجهيز غرف العزل إضافة إلى قلة الموارد المالية التي حاولت الدولة التغلب عليها بتخصيص بعض الموارد في إطار الاستعدادات للأزمة وكذلك صعوبة الوصول إلى بعض المناطق إثر عمليات الاشتباكات الدائرة في الوقت الراهن.

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض شدد على أن المركز يعمل مع كافة البلديات وذلك من أجل الاستعدادات لمواجهة خطر الفيروس حال وصوله إلى ليبيا.