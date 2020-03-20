برلماني مصري: خطط أردوغان الشيطانية في السيطرة على آبار النفط والغاز الليبي لن تنجح

ليبيا – أشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري طلعت السويدي بتصريحات المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري التى قال فيها إن القوات المسلحة تسيطر على غالبية الأراضى الليبية وتخضع للحكومة الليبية وإن جميع آبار النفط والغاز تحت تأمين وحراسة قوات الجيش.

السويدي وفي بياناً أصدره أمس الخميس وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور”المصرية قال إن أوهام وأحلام السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان لن تحقق فى ليبيا ولن تنجح خططه الشيطانية فى السيطرة والسطو على آبار النفط والغاز الليبي وسرقة مقدرات الشعب الليبي بعد نجاح الجيش في نسف هذه الأوهام، مشيدًا بنجاح الجيش فى مواجهة إرهابيى ومرتزقة النظام التركي الارهابي.

وناشد السويدي الشعب الليبي الوقوف خلف قواته المسلحة والمؤسسات الدولة الليبية الشرعية،مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لدعم جهود الجيش في مواجهة الإرهاب والميليشيات المسلحة الإرهابية داخل الأراضي الليبية.

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