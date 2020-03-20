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عقيل: إحتمالية إصابة ليبيا وسوريا واليمن بفيروس كورونا محدودة جداً كونها مناطق معزولة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا-  قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عزالدين عقيل إن سوريا وليبيا واليمن تعد مناطق معزولة عن باقي الدول مما يجعل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تكاد أن تكون محدودة جدا.

عقيل وفي حديث لبرنامج “عالم سبوتنيك” الروسية أضاف أنه من الصعب التحقق من مسألة من المسؤول عن قصف المنشآت في ظل هذه الظروف ولكن من المرجح أن الميليشيات المسلحة هي التي تقوم باختراق الهدنة بشكل كبير ومستمر لأن من الواضح جدا أنهم لا يرضون على بقاء الأمور على حالها وبقاء الجيش في الأماكن التي وصل إليها قبل الهدنة فالمضايقات تأتي من قبل هذه الميليشيات المسلحة للجيش للضغط عليه لكي يتراجع بقدر يكون آمنا لهم.

وبخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، أوضح عقيل أن سوريا وليبيا واليمن تعد مناطق معزولة عن باقي الدول مما يجعل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تكاد محدودة جدا فالدول التي انتشر بها الوباء هى الدول التي كان يوجد بها حركة طيران وتنقل بين الدول هذا لم يكن موجودا في اليمن وسوريا وليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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