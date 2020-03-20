تأهيل العناصر الطبية بمستشفى بني وليد للتعامل مع “كورونا”

أقام مستشفى بني وليد العام محاضرة توعية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في المستشفى لكيفية التعامل مع حالات فيروس كورونا.

وأشرف على المحاضرة أطباء متخصصون في المستشفى وتركزت على كيفية تعامل العناصر الطبية مع الحالات المشتبه بها، والحالات المصابة، وكيفية حماية العناصر الطبية والطبية المساعدة مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها إضافة إلى اشتراطات السلامة الواجب توفرها مع أخذ التدابير التي عممها مكتب مكافحة العدوى ومكتب الجودة وسلامة المريض بعين الاعتبار لتحقيق النتائج المرجوة.

وطالب المشاركون في ختام المحاضرة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمرفق الطبي وتشكيل فريق متخصص لمجابهة الفيروس في حالة الاشتباه بأي حالة.

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