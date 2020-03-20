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تأهيل العناصر الطبية بمستشفى بني وليد للتعامل مع “كورونا”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام مستشفى بني وليد العام محاضرة توعية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في المستشفى لكيفية التعامل مع حالات فيروس كورونا.

وأشرف على المحاضرة أطباء متخصصون في المستشفى وتركزت على كيفية تعامل العناصر الطبية مع الحالات المشتبه بها، والحالات المصابة، وكيفية حماية العناصر الطبية والطبية المساعدة مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها إضافة إلى اشتراطات السلامة الواجب توفرها مع أخذ التدابير التي عممها مكتب مكافحة العدوى ومكتب الجودة وسلامة المريض بعين الاعتبار لتحقيق النتائج المرجوة.

وطالب المشاركون في ختام المحاضرة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمرفق الطبي وتشكيل فريق متخصص لمجابهة الفيروس في حالة الاشتباه بأي حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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