الصحة العالمية: إختبارات فيروس كورونا المستجد في ليبيا تنفذ بشكل جيد

ليبيا – أكدت منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المختبري التي تجرى داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تنفذ بشكل جيد.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفي بياناً له اليوم الجمعة أوضح أن تأكيد منظمة الصحة العالمية جاء على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي على عينات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية خلال تعليقها على زيارتها للمختبر المرجعي أن فنني المختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدرب بشكل جيد على فحص العينات المختبرية

لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضحت أن الاختبار الذي يجرى داخل المختبر المرجعي هو ” Real TIME PCR ” الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية حيث أن هذا الاختبار يعمل فقط على الحمض النووي للفيروس الأمر الذي يجعل نتيجة التحليل حاسمة بالإيجاب أو السلب وتستغرف مدة الاختبار من 3 إلى 4 ساعات فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية