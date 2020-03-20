البيضاء تضع آليات للتكيف مع قرارات مجابهة كورونا

عقد بمقر المجلس البلدي البيضاء اجتماع لتوضيح جميع الإجراءات التي قامت بها لجنة الطوارئ لمجابهة وباء كورونا.

وقامت اللجنة خلال اليومين الماضيين بإقفال الأسواق الشعبية والصالات الرياضية وقاعات المناسبات، ونوقش خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من غلاء الأسعار في جميع السلع التموينية والأدوية، إضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها في محطات الوقود بخصوص تعبئة السيارات عن طريق عمال المحطة مع ضرورة التنبيه على جميع سائقي السيارات الالتزام بالخصوص.

واتفقت اللجنة على آلية لتنسيق تجول وتنقل الأفراد المستثنون من حظر التجول ممن تتطلب طبيعة عملهم الخروج في ساعات الحظر المفروض، بمنحهم هويات خاصة تسمح لهم بحرية التنقل للأفراد والسيارات المستهدفة في الحركة داخل بلدية البيضاء حرصا على المصلحة العامة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة الطوارئ لمجابهة فايروس كورونا المستجد، وتتكون اللجنة من مديرية الأمن، والشؤون الصحية، والإصحاح البيئي، وجهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي.

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