مناع يتحدث عن الحديث الممنوع في زمن كورونا

طالب الأكاديمي الليبي سعد مناع، الدول الصناعية بتعويض دول العالم الثالث ما خسرته من أرواح وثروات جراء ما وصفها بأفعالهم الخبيثة، والتي منها نشر فيروس كورونا، معتبرا في مقال له أن إعلام الغرب يتجاهل هذه الحقيقة وهو الذي يعيها أكثر من غيره.

وقال مناع في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعنوان الحديث الممنوع، لا أحد يتحدث اليوم عن فزاعة الاٍرهاب...لا أحد اليوم يتحدث عن الهجرة غير الشرعية.. لا أحد يتحدث اليوم عن فلسطين ولا صفقة القرن..لا أحد اليوم يتحدث اليوم عن اليمنين والليبين و العراقين والسوريين، وهم يسقطون قتلى وجرحى من الرصاص والمرض والجوع .

لا أحد يتحدث عن من غادروا بيوتهم، ومدارسهم ضريبةٌ فزاعة الديمقراطية والحرية المنشودة .

وأضاف الأكاديمي الليبي، أنا لا أنفي وجود فيروس هرب من مختبر صمم خصيصا للفتك بالعالم ولتكون لهم الغلبة، و لكن أنبه إلى منهج الصدمة وصناعة الخوف، والحروب الحديثة، وغير النمطية، إنها نظرية صناعة الخوف لغرض السيطرة، ثم تسيرك بحسن نية على سراط ظلمهم وشجعهم، ونحن أمة القدر جزء أصيل في إيمانها ولكن هذا لا ينفي الإرادة ، ولا يعني الركون والاستسلام .