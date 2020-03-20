مدير منفذ أمساعد يوضح بشأن دخول حافلات النقل السريع واخر التطورات

قال مدير منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الجمعة إن حوالي 190 مواطن ليبي قادمين من مصر دخلوا أمس الخميس إلى البلاد.

وأضاف العريبي أن الداخلين من مختلف المدن الليبية منهم عائلات وتم وضعهم في إقامة بالمنفذ تحت الحراسة والمراقبة بإشراف أطباء من مستشفى أمساعد لمدة 14 يوم.

وأكد مدير المنفذ أنه تم إغلاق الحدود إعتباراً من أمس الخميس ومنع خروج أو قدوم أي مسافر من المنفذ اعتباراً من تاريخه.

وأشار العريبي إلى أن السفارة الليبية سوف تتولى أمر الليبيين المتواجدين في مصر، موضحًا أنه حالياً لايسمح بالسفر إلا للحالات المرضية الحرجة.

ومن جهته أوضح مكتب الإعلام في مديرية أمن أمساعد، حول دخول حافلات النقل السريع المعروفة بـ “سوبر جيت”، أنها دخلت بطريقة شرعية ليلة الأربعاء قبل قرار إغلاق المنفذ الذي كان يوم الخميس.

وأضاف مكتب الإعلام أنه تم الكشف عليهم بالجهاز الذي تم استلامه من وزارة الصحة وهذا كان يوم الأربعاء أي قبل قرار إغلاق المنافذ الصادر من وزير الداخلية يوم الخميس.

وأكد مكتب الإعلام أنه منذ صباح الخميس لم يخرج أو يدخل أي مواطن ليبي عبر منفذ أمساعد وكل ما تم نشره مجرد إشاعات الغرض منها إرباك المواطن وضرب ما قمنا به من عمل خلال الفترة السابقة.

وأشار مكتب الإعلام في مديرية أمن أمساعد إلى أنهم مستمرون في تطبيق القانون، لافتا إلى أنهم طلبوا قوة من بنغازي للمساعدة في فرض القانون بالقوة.

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