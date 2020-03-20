تسييري طبرق يغلق سوق السيارات وأسواق الطيور اليوم الجمعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الجمعة سوق السيارات وسوق الطيور وتجميد الأنشطة التي تمارس من خلال التجمعات تفادياً للمخالطة التي تتسبب في نشر الأمراض.

وأكد بوالخطابية أن هذه الخطوة احترازية ضد انتشار فيروس كورونا لذلك صدرت التعليمات العاجلة لإغلاق سوق السيارات الذي يمارس نشاطه كل جمعة وسط المدينة وينتج عنه تجمعات غير مرغوبة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أنه تم أيضًا إغلاق سوق الطيور الذي يمارس نشاطاته اليومية وسط المدينة لبيع الحمام والدجاج وغيرها من الطيور التي تتسبب في نقل ونشر الأمراض.

كما نبه بوالخطابية المواطنين بالابتعاد عن التجمعات من مآتم وأفراح أو أي أنشطة تمارس عن طريق التجمعات، مطالبًا بالالتزام بحظر التجول والامتثال للقوانين واللوائح والقرارات.

يشار إلى أن تسييري طبرق قد شكل لجنة طوارئ تعمل خلال الأربع وعشرين ساعة لمتابعة كل المستجدات.

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