إغلاق منفذ إمساعد البري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أغلقت السلطات بمنفذ إمساعد البري، أبواب المنفذ صباح اليوم الجمعة، بشكل موقت كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، إن قوات من مديرية أمن منفذ إمساعد وقوات تابعة للقيادة العامة أغلقت منفذ إمساعد البري، بناء على تعليمات اللجنة المكلفة بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية خوفا من فيروس كورونا.

تشكيل لجنة أزمة في بلدية إمساعد لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف المصدر، أن القوات الموجودة بالمنفذ قامت أيضا، بعملية تنظيف وتعقيم للمنفذ بشكل كامل، وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمراقبة منفذ إمساعد البري.

وقبل أيام شكل المجلس التسييري لبلدية إمساعد، لجنة أزمة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية صالح معوض، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة شكلت برئاسته وبعضوية مسؤولي قطاعات البلدية من مدراء ومنسقين ومراقبين.

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