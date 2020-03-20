إطلاق خدمة طبيبك على الهاتف ببلديتي الزاوية المركز والجنوب

أعلنت اللجنة الطبية المكلفة بمواجهة وباء كورونا ببلديتي الزاوية المركز والزاوية الجنوب عن تقديم العلاج المجاني بالتعاون مع أطباء مستشفى الزاوية التعليـمي عبر خدمة طبيبـك على الهاتف.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الاطباء المتطوعين وخاصة أطباء الباطنة ومهمتها استقبال المكالمات الهاتفية من المواطنين الذين يعانون من نزلات صدريه وأعراضها كالسعال والعطس والحراره وغيرها .

وبين المكتب الاعلامي بمستشفى الزاوية التعليمي ان هذه الخدمة ستساهم في تقليل الازدحام في المستشفيات والمصحات، حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم .

واوضح المصدر انه تم تخصيص 9 أرقام هاتفية لعدد من الاطباء ، للتواصل مع الحالات المرضية وتقديم العلاج لها بدون حضورهم الى المستشفيات او المرافق الصحية او المصحات وذلك تفاديا للعدوى ان وجدت

ويعمل الأطباء عبر هذه خدمة الاستشارات الطبية للمواطنين في اتباع التدابير الوقائية، وتقديم العلاج لهم في المنزل مع الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية أو إحالتهم للجهات الطبية المتخصصة عند الضرورة.