حملات تعقيم للمرافق والمحال التجارية في باطن الجبل

أقيمت حملة تعقيم للمرافق الحكومية بباطن الجبل وانطلقت من مستشفى تيجي العام حيث تم رش جنبات المستشفى ومرورا بمركز الحرس البلدي تيجي وديوان المجلس البلدي باطن الجبل والعيادات الخارجية ومنطقة أولاد طالب.

وشملت الحملة المرافق الحكومية في بدر ومنها المركز الصحي بدر الذي يعتبر مرفقا حيويا للمواطنين كما تم تنظيفه بالكامل وغسل وتعقيم كراسي الانتظار، ومن ثم توجهت الحملة لمصرف الجمهورية حيث شملت الأعمال تعقيم صالة المصرف ليتوجه المتطوعون بعد ذلك إلى مركز الدوريات التابع لمديرية الأمن ومركز الحرس البلدي بالمدينة.

وتأتي هذه الحملة بتضافر جهود مكتب الخدمات بجهاز الصرف الصحي وشؤون مراكز الحرس البلدي بباطن الجبل وبالتعاون مع شباب بدر وتيجي وأولاد طالب.

وفي السياق ذاته قام عدد من الشباب المتطوعين في بلدة بدر بباطن الجبل مساء اليوم الجمعة بحملة تعقيم للمحال التجارية والمخابز، في إطار العمل الموحد للتصدي لفيروس كورونا.

وقام المتطوعون بالتنسيق مع الجهات الأمنية ليكون ذلك خلال فترة حظر التجول الذي وضعته مديرية أمن باطن الجبل حيز التنفيذ، وتم رش غالبية المحال التجارية والمخابر والشوارع التجارية بالمدينة وذلك بالتعاون مع رجال الحرس البلدي في بدر وأعضاء الأمن التابعين لمديرية باطن الجبل وعدد غفير من الشباب المتطوعين في هذا العمل الخيري.

وتستمر هذه الحملة التطوعية لأيام حفاظا على سلامة المواطنين من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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